Россиян предупредили об опасности переедания черешни

Чрезмерное употребление черешни может вызвать проблемы со здоровьем, предупредила россиян врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24». Переедание иногда приводит к аллергии, метеоризму и усугублению сахарного диабета.

«Пока сезон черешни, действительно многие стремятся наесться на год. Но делать этого не стоит. Потому что витамины, которые она содержит, все равно не сохранятся в организме на целый год», — посоветовала Соломатина.

Большое количество клетчатки и сахаров в черешне может привести к неприятным ощущениям в желудке. Кроме того, диабетикам, людям с инсулинорезистентностью и лишним весом нужно с осторожностью употреблять сладкие плоды.

Врач рассказала, что черешню все же можно есть каждый день, но в умеренных количествах. Три горстки ягод не навредят здоровью и принесут пользу, сказала Соломатина.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что вишня и черешня благотворно влияют на сон.