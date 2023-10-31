Россиян предупредили об опасности хранения электросамокатов дома

Об опасности хранения электросамокатов в квартирах в несезон предупредил россиян эксперт по электротранспорту, генеральный директор компании Stekbike Илья Сильницкий. В интервью радио Sputnik он посоветовал хранить аккумуляторы отдельно от основной части аппарата, чтобы избежать возгорания.

«Обычно используются литий-ионные аккумуляторы, подверженные возгораниям и взрывам из-за короткого замыкания, излишнего заряда и распада электролита. Это также возможно при механическом повреждении, попадании внутрь влаги или воздуха. Может произойти локальный температурный скачок, переходящий в лавинообразный нагрев батареи и последующее самовозгорание», — объяснил Сильницкий.

По его словам, поздней осенью и зимой, когда электросамокаты уже не используются для передвижения по улице, хранить их дома стоит в разобранном виде: аккумулятор нужно снять и поместить в сухое прохладное место, подальше от огня и источников тепла.

«Желательно периодически проверять заряд и при необходимости подзаряжать устройство. Это поможет сохранить емкость аккумулятора и продлить срок его службы», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что сервисы кикшеринга запретили пользоваться самокатами на одной из улиц в центре Москвы.