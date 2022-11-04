Диетолог предупредила об опасности кофеина

Об опасности кофеина предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. По ее словам, некоторым группам людей стоит быть особенно аккуратными с количеством выпиваемых кофе и чая в день.

«Количество кофеина важно для людей, которые к нему чувствительны: выпивая много кофе или чая, они могут ощущать усиление сердцебиения. Это важно и для тех, кто страдает гипертонией, потому что кофеин может приводить к повышению давления. Беременным не стоит выпивать больше одной чашки кофе в день. На избыточное количество кофеина могут реагировать также люди с изжогой», — рассказала Нефедова.

По словам специалиста, последствиями избыточного употребления кофеина могут быть проблемы со сном и нервозность.

Желающим согреться в морозный день Нефедова посоветовала отдавать предпочтение безобидным травяным напиткам — например, ромашковому или мятному чаю. «Можно добавить в чашку яблоко и корицу, чтобы сделать такой напиток интереснее», — предложила она.

Ранее об опасности хлеба заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Хлеб может быть как полезным, так и вредным. Это зависит исключительно от того, из чего этот хлеб сделан», — объяснил он.