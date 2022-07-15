Стало известно о смертельной опасности контакта с дикими ежами

О смертельной опасности контакта с дикими ежами «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Она уточнила, что эти животные являются переносчиками бешенства.

По словам медика, заразиться острым инфекционным заболеванием от ежей можно не только от укуса, но даже от соприкосновения с их слюной. «У человека вирус может вызвать тяжелые неврологические нарушения и привести к летальному исходу», — предупредила она.

Кроме того, попытка погладить ежа может закончиться укусом клещей, которые обитают в его иголках. Такая травма может стать причиной развития грибковой инфекции или заражения стригущим лишаем. Животные также могут заразить человека сальмонеллезом и крымской геморрагической лихорадкой. Поэтому Кашух советует ни в коем случае не приносить ежей с улицы домой.

Ранее, в марте текущего года, стало известно, что ежи в Москве проснулись раньше положенного срока из-за аномально теплой погоды.