Пульмонолог предупредил россиян об опасности курения кальянов

Об опасности курения кальянов предупредил россиян врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. В беседе с «Мослентой» он заявил, что в числе последствий этого увлечения — множество заболеваний.

«Есть мнение, что кальян менее опасен, чем сигареты. Но это не так. Никотин — в каком бы виде он не был представлен — не может быть безопасным априори. Поэтому не нужно тешить себя мыслью, что кальян — это «здоровая» альтернатива вредной привычки», — заявил Абакумов.

По его словам, групповое раскуривание кальяна может спровоцировать распространение различных инфекций — например, COVID-19, а также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

«Обращаясь к курильщикам, хочется сказать: не важно, чем вы себя травите — сигаретами, вейпами или кальяном. Результат будет идентичный. Берегите себя и свои легкие», — сказал собеседник «Мосленты».

Пульмонолог отметил, что в случае отказа от употребления никотиносодержащей продукции эффект будет заметен уже через 12 часов. «За такой короткий промежуток у вас нормализуется монооксид углерода в крови. Еще через две недели у вас улучшится кровообращение, а меньше чем через год пропадет одышка и кашель», — сказал он.

Ранее Абакумов рассказал о влиянии душа на течение COVID-19. Он призвал россиян осторожнее относиться к водным процедурам во время острого течения заболевания.