Диетолог Гинзбург предупредил об опасности лапши быстрого приготовления

Об опасности лапши быстрого приготовления предупредил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

«Лапша быстрого приготовления — это не макароны, употребление которых приносит пользу. Перед упаковкой их уже пожарили в масле — причем достаточно дешевом и некачественном. В связи с этим на момент употребления их жирность составляет порядка 15 процентов. Для сравнения: жирность обычных макарон не превышает двух процентов», — заявил эксперт.

Гинзбург добавил, что в приправах, которые можно найти в упаковках с такой лапшой, тоже есть масло, трансжиры. «Организм хуже их переваривает. Вокруг молекул этого жира появляются очажки воспаления, далее идет хроническое воспаление и далее — все возрастные болезни. Так что из списка полезной еды и из макаронных продуктов я эту лапшу вообще исключил бы», — подчеркнул диетолог.

Ранее Гинзбург рассказал о пользе макарон. По его словам, перед покупкой нужно внимательно ознакомиться с текстом на упаковке.