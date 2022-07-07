Кардиолог оценил опасность физической нагрузки в жару

Опасность физической нагрузки в жару оценил в беседе с «Мослентой» кардиолог, главный врач Первой Градской больницы имени Н.И. Пирогова Алексей Свет. Соответствующий разговор состоялся в преддверии дискуссии «ЗОЖ или кутеж? Правила жизни звезд» лектория «Здоровая Москва», которая пройдет 9 июля в парке «Зарядье».

«Главная опасность — человек, принимающий решения. Например, нужно понимать, что нельзя резко начинать заниматься спортом в отсутствие информации о себе. Особенно в жару. Нельзя сразу же испытывать себя на прочность, потому что в некоторых случаях, к сожалению, это может быть первый и последний раз», — сказал Свет.

Кардиолог отметил, что ко всему следует походить разумно и не выполнять физические упражнения, если они вам доставляют дискомфорт. При желании заняться спортом в жаркую погоду лучше сделать гимнастику дома, пойти в фитнес-клуб, где есть кондиционер, или перенести тренировку на вечернее время, когда температура воздуха нормализуется.

Если вы только начинаете тренироваться, необходимо обследоваться у врача. По словам специалиста, это позволит узнать, что образовалось в организме за всю жизнь, пройти базовые нагрузочные тестирования, и понять, какие нагрузки допустимы и полезны, а какие — нет.

Кроме того, дачникам тоже в пик жары следует воздержаться от работы в садах и огородах. Но если они к этому не готовы, общая рекомендация одна: каждые 20-30 минут менять положение в пространстве и выпивать примерно 200 миллилитров жидкости. «Но лучше просто не работать под палящим солнцем», — подчеркнул кардиолог.

Ранее врачи назвали главные ошибки в жару. Вопреки всеобщему заблуждению, в это время не стоит пить холодную воду.