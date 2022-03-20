Терапевт предупредила об опасности популярных обезболивающих

Врач-терапевт Варвара Веретюк в своем Telegram-канале рассказала об опасности популярных обезболивающих.

«Все нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в дозах, достаточных для уменьшения воспаления и боли, могут повышать артериальное давление как у людей с нормальным давлением, так и у гипертоников», — рассказала врач и отметила, что к таким препаратам относятся аспирин, напроксен, ибупрофен, кетопрофен, диклофенак, этодолак, индометацин, мелоксикам, пироксикам.

Давление от употребления таких лекарств таких лекарств чаще всего повышается у гипертоников, пожилых, пациентов с сахарным диабетом, повышенным холестерином, атеросклерозом, со сниженной функцией почек, рассказала терапевт.

Этим категориям пациентов Веретюк посоветовала не принимать обезболивающие препараты самостоятельно. Если препараты все же были назначены врачом, то стоит соблюдать нужную дозу. Также, по ее словам, рекомендуется ограничить употребление соли и соленых продуктов, чаще контролировать уровень артериального давления.

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