В программе Малышевой предупредили об опасности обезболивающих

Об опасности нестероидных противовоспалительных препаратов в программе «Жить здорово!» предупредила россиян терапевт Елена Малышева. По ее словам, обезболивающие поднимают давление и способны спровоцировать развитие язвы.

Врач рассказала, что эта группа лекарственных препаратов нарушает выделение специальных защитных веществ в желудке, что увеличивает вероятность образования язвы. Она рекомендовала принимать их вместе с прозолами (препараты, угнетающие секрецию желудочной кислоты и используемые при лечении язвы желудка — примечание «Мосленты») после еды.

Кроме того, противовоспалительные препараты могут поднимать артериальное давление. Терапевт объяснила, что обезболивающие блокируют вещества, расширяющие сосуды, поэтому их не стоит принимать вместе с таблетками от гипертонии.

Ранее об опасности частого приема мочегонных средств из-за возможного развития аритмии сердца предупредил доктор Александр Мясников.