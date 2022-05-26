Инфекционист оценил опасность обезьяньей оспы для россиян

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что на данный момент россиянам не стоит бояться обезьяньей оспы. Опасность этого заболевания он оценил в беседе с радио Sputnik.

Врач напомнил, что от оспы обезьян защищает прививка против обычной оспы. В СССР население перестали массово вакцинировать в 1980 году, однако у привитых ранее имеется определенный иммунитет от экзотического недуга.

«Пока у нас в стране защищаться не нужно, потому что в России не зарегистрированы случаи оспы обезьян. На границах работают санитарно-контрольные пункты, там учитывают людей, прибывающих из стран, в которых были случаи заражения. К счастью, у нас сейчас нет прямых рейсов в эти страны, то есть нет прямых контактов», — отметил Малышев.

По его мнению, стоит быть осторожнее и брать под наблюдение инфицированных и контактировавших с ними. Однако инфекционист считает, что все необходимые меры от завоза обезьяньей оспы в Россию приняты.

Ранее вирусолог, ученый и академик РАН Виталий Зверев заявил, что вспышка оспы будет погашена в ближайшее время и не потребует массовой вакцинации населения.