Доктор Долгов рассказал об опасности парентификации для ребенка

«При психологической парентификации ребенок становится «контейнером» для родительских негативных эмоций. От него требуется эмоциональная поддержка взрослых людей, с ним обсуждаются темы, которые не должны касаться маленького человека», — рассказал психолог.

По его словам, парентификация характерна для семей с инфантильными, не готовыми к родительству взрослыми, для неполных семей и семей со страдающими одним из видов зависимости родителями. В таких семьях дети очень рано становятся похожими на умудренных опытом, рассудительных взрослых, но о радостях детства им практически ничего не известно.

«В парентифицированных отношениях у ребенка, несмотря на наличие обязанностей, отсутствуют какие-либо привилегии. С одной стороны, он вроде бы доминирует над родителями, но право последнего голоса все равно остается не за ним», — рассказал специалист.

Живущие в таких условиях дети находятся в состоянии перманентного стресса: они не отдыхают, мало общаются со сверстниками, у них низкая самооценка. Во взрослой жизни они испытывают сложности в социализации и выстраивании личных взаимоотношений и почти ничего не делают для себя.

«Даже сходить в магазин или купить новую обувь они откладывают на потом, поскольку считают свои проблемы и потребности несущественными», — объяснил Долгов.

Иными словами, парентификация становится источником психологических проблем у ребенка, он привыкает жить для других, пренебрегать своими интересами и не получает удовольствия от жизни.

«Избегайте парентификации. Не лишайте своих детей детства!» — призвал психолог.

Ранее Долгов посоветовал расширять зону комфорта вместо выхода из нее.