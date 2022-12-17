Роскачество предупредило об опасности популярного новогоднего продукта

Об опасности мандаринов для некоторых категорий людей предупредили специалисты Роскачества в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Тем, у кого повышен уровень сахара в крови, стоит употреблять популярный на новогоднем столе продукт с осторожностью. В цитрусовых содержится много фруктозы — семь граммов в «клементине» и около шести граммов в мандарине. Рекомендуемая норма потребления сахара в сутки для человека при этом составляет 25-50 граммов.

Из-за салициловой кислоты, содержащейся в мандаринах, этот продукт может навредить аллергикам. Кислота вызывает расширение капилляров и может раздражать слизистую желудка. Взрослым не рекомендуется есть более пяти мандаринов в день. Для детей норма потребления цитрусовых составляет два плода в сутки.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова назвала мандарины одним из важнейших продуктов в зимнем рационе. Цитрусовые, по ее словам — хороший источник клетчатки и флавоноидов.