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02:29, 28 октября 2022
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Малышева заявила об опасности потери слуха из-за приема некоторых препаратов

Малышева заявила об опасности потери слуха из-за приема некоторых препаратов
Фото: Mark Paton / Unsplash

Об опасности потери слуха из-за приема некоторых препаратов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман.

«Это аминокликозиды. Гентамицин, стрептомицин, ванкомицин, канамицин», — перечислила Малышева.

Гандельман объяснил, что эти антибиотики разрушают нервные волоски во внутреннем ухе, что в итоге может приводить к глухоте. Поэтому препараты могут назначаться только врачом и приниматься под наблюдением специалиста. Потеря слуха при этом увеличивает риск деменции, добавила Малышева.

Ранее теледоктор Александр Мясников назвал главный способ борьбы с изжогой. Важно сократить употребление шоколада, кофе, алкоголя, жирной пищи и фастфуда, пояснил он.

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