В программе Малышевой раскрыли опасность для пищеварения некоторых привычек

Опасность для пищеварения некоторых привычек раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» врач-терапевт Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус.

«Было иранское исследование, которое шло четыре года: ученые наблюдали за 50 тысячами человек, и оказалось, что привычка пить очень горячие напитки приводит к увеличению риска рака пищевода в восемь раз», — объяснила Малышева. А Коновалов рекомендовал пить чай только при температуре воды до 60 градусов.

Опасны для пищеварения и перекусы на ночь. По мнению Продеуса, они увеличивают риск развития рака пищевода. А в горизонтальном положении после трапезы вызывают и рефлюкс, когда происходит заброс содержимого из желудка в пищевод.

Вредной привычкой оказалось и долгое времяпрепровождение в туалете. Это провоцирует развитие геморроя, поскольку нарушается венозный отток, заявил Гендельман. Малышева уточнила, что кровь застаивается в нижней части прямой кишки, что вызывает возникновение геморроидальных узлов.

Ранее доктор Мясников назвал главный способ борьбы с изжогой. Важно сократить употребление шоколада, кофе, алкоголя, жирной пищи и фастфуда, пояснил он.