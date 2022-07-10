Травматолог сообщил об опасности летних прогулок босиком

Об опасности летних прогулок босиком по горячим поверхностям сообщил в интервью радио Sputnik травматолог-ортопед, главный специалист по заболеваниям стоп Первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Сергей Алексутов.

«При воздействии высоких температур на стопы возникает повышенная растяжимость мышц и связок, что может способствовать появлению заболеваний распластывания стопы — например, плоскостопия», — заявил Алексутов.

Врач рассказал, что гуляющий босиком человек рискует травмировать кожу острым предметом, вроде осколка бутылки, или контактом с шероховатой поверхностью камней. «В микротрещины затем могут попадать бактерии. Кроме того, при ходьбе без обуви возникает высокая опасность заражения грибком», — поделился специалист.

Самой опасной уличной поверхностью для хождения без обуви Алексутов назвал асфальт. «Тут больше рисков, потому что поверхность ровная: стопа распластывается ровно, что не совсем физиологично. Две арки стопы предназначены для того, чтобы амортизационная функция выполнялась более правильно. Соответственно, ходить лучше по искусственным или естественным неровностям — песчаному или галечному пляжу, свежескошенной траве», — сказал он.

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