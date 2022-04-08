Врачи предупредили об опасности весеннего солнца

Весеннее солнце не вызовет ожогов кожи, но ультрафиолет в любых количествах приводит к раннему старению кожи. Об этом РИА Новост рассказали врачи-дерматоневрологи.

«Многие люди думают, что весеннее солнце слишком слабое и неопасное, поэтому пренебрегают простыми мерами предосторожности. Да, оно пока не такое активное, как летом, и получить сильный ожог кожи в нашей полосе достаточно сложно. Но не стоит забывать о скрытых угрозах, которые несет УФ-излучение нашему организму, в том числе и коже», — сказала врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина.

Она добавила, что ультрафиолет приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации, а также может способствовать появлению злокачественных заболеваний. А врач-дерматовенеролог Ирина Вонсаровская предупредила, что последствия от соляриев могут быть еще более серьезными, чем от прямого солнечного воздействия.

Специалисты советуют даже в пасмурные дни наносить за 30 минут до выхода из дома на все открытые участки тела средства для ухода за кожей. Использовать их необходимо и при посещении соляриев. Дерматологи рекомендуют кремы, содержащие уровень SPF, который измеряется от 0 до 50. Чем светлее кожа, тем выше должен быть уровень.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об опасном солнце с середины мая.