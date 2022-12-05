Врач предупредила об опасности самостоятельного подбора витаминов

Об опасности самостоятельного подбора витаминов предупредила в разговоре с «Мослентой» врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян. Она подчеркнула, что самостоятельно принимать различные добавки стоит лишь коротким курсом в качестве поддерживающей терапии.

«Основными симптомами интоксикации витаминами становятся головные боли, головокружение, рвота, тошнота, диарея, крапивница. В зависимости от группы витаминов это состояние протекает по-разному», — рассказала Маилян.

Гипервитаминоз может привести к нарушению свертываемости крови, изменениям в работе кровеносных сосудов и почек, образованию оксалатных камней в почках, пожелтению кожи и другим неприятным симптомам. «Это редкое, но серьезное заболевание. Необходима консультация врача и лабораторные исследования, чтобы знать, что принимать. Чаще всего передозировку провоцируют жирорастворимые витамины — группа A и D», — заявила гинеколог.

Ранее Маилян перечислила самые важные для женского здоровья витамины — A, C, D, E и комплекс витаминов группы B.