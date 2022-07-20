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В блоге Елены Малышевой напомнили об опасности загара

В блоге Елены Малышевой напомнили об опасности загара
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Об опасности загара россиянам напомнили в блоге врача, доктора медицинских наук и телеведущей Елены Малышевой в Telegram. Телеведущая и дерматолог-косметолог Светлана Базаева развенчали популярные заблуждения о солнце.

«Загар — это раннее старение», — заявила Малышева. Она объяснила, что солнечное излучение делится на тип B и тип A. Лучи второго типа проникают глубоко в кожу, способствуя разрушению коллагена и эластина. Это приводит к появлению морщин.

Базаева добавила, что лучи типа A повреждают клетки на уровне ДНК, что может привести к онкологическим заболеваниям. «Это не только меланома, но и базалиома, и плоскоклеточные раки кожи. То, что загар полезен — это совершенный миф», — сказала дерматолог.

Ранее отказаться от летнего загара некоторым людям порекомендовала врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог медицинской клиники НАКФФ Татьяна Сулима.

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