Доктор Мясников предупредил об опасности закаливания

Об опасности закаливания для людей со стенокардией предупредил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» известный теледоктор Александр Мясников.

«Обливание холодной водой противопоказано людям со стенокардией. Раньше предынфарктное состояние определяли с помощью холодовой пробы. Кисть руки полностью погружали на одну минуту в холодную воду. У людей с плохими сосудами нахождение в холодной воде провоцирует длительный спазм», — рассказал он.

Врач подчеркнул: закаливание снижает риск развития инсульта только в том случае, если у человека еще нет заболеваний сосудов. В противном случае от обливаний холодной водой необходимо отказаться.

Ранее Мясников назвал опасные последствия ботокса.