Доктор Мясников предупредил об опасности зелени для некоторых людей

Об опасности употребления большого количества зелени для некоторых людей предупредил в своей авторской программе на телеканале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников.

«В любой зелени содержится витамин К, который является антагонистом кроверазжижающего препарата варфарин. Поэтому если вы из-за мерцательной аритмии или по каким-то другим причинам постоянно принимаете варфарин, вам надо зеленые овощи и траву ограничивать», — заявил доктор.

Мясников также предупредил, что зелень может быть причиной образования мочекаменной болезни.

Однако полностью отказываться от зелени не стоит, так как она приносит организму и много пользы, продолжил врач. Тот же витамин К является аналогом лекарств, укрепляющих костную ткань и снижающих риск переломов.

Кроме того, все зеленые овощи и трава — это рекордсмены по содержанию фолиевой кислоты, обладающей противоопухолевым действием и снижающей риски сердечно-сосудистых заболеваний. «Для сердечников зелень — одна из самых полезных вещей», — подчеркнул Мясников.

Телеведущий добавил, что при употреблении зелени снижается риск возникновения болезни Альцгеймера и других видов слабоумия.

Ранее Мясников назвал проверенное средство для быстрого засыпания.