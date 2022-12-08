В программе Мясникова предупредили об опасности женского храпа

Об опасности женского храпа предупредили в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с телеведущим Александром Мясниковым. Эксперты сообщили, что храп приводит к кислородной недостаточности.

«Причин у храпа две: снижение тонуса мышц дыхательных путей либо препятствие в дыхательных путях, которое не дает возможности воздуху идти прямо», — объяснила врач-сомнолог и невролог Елена Царева. По ее словам, нарушения дыхания во сне чаще встречаются у мужчин, поскольку они больше курят и выпивают. Но столкнуться с храпом могут и женщины, и дети.

Царева назвала несколько возможных причин возникновения храпа: лишний вес, патологии ЛОР-органов, гормональные проблемы, климакс, проблемы с прикусом, а также прием седативных и снотворных препаратов. Кроме того, храп может появиться из-за ночного апноэ.

«Синдром сонного апноэ сопровождается храпом, паузами в дыхании во время сна, резкими вздохами и пробуждениями. У пациентов с заболеванием возникают проблемы с концентрацией днем. При пробуждении у больных апноэ фиксируется резкий скачок артериального давления», — описала клиническую картину сомнолог.

По словам Царевой, ночное апноэ опасно тем, что в организме наступает кислородная недостаточность. Это может привести к разным последствия, одно из самых опасных — инсульт ишемического типа, который обычно происходит у пациентов под утро.

Ранее Мясников рассказал о влиянии храпа на потенцию. «Проблемы действительно есть, у храпящих людей может быть эректильная дисфункция», — сказал он.