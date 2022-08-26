Названы скрытые опасности большой груди

Скрытые опасности, которые могут возникать у обладательниц большой груди, назвала изданию «Доктор Питер» врач-маммолог, кандидат медицинских наук Фатима Тамаева. Она предупредила, что это может спровоцировать патологии позвоночника и грудной клетки.

«Женщины с гигантомастией (аномальным разрастанием ткани молочных желез — примечание «Мосленты») довольно часто сталкиваются с психоэмоциональными и социальными проблемами, им становится сложно вести активный образ жизни, жить половой жизнью, нередко наблюдается заниженная самооценка и сложности самовосприятия», — объяснила врач.

Она добавила, что нередко женщины с такой аномалией стараются любым способом скрыть большую грудь, носят обтягивающие вещи и вредят этим здоровью.

Кроме того, большая грудь вызывает риск возникновения кислородного голодания, а также затрудняет раннюю диагностику онкологических заболеваний и других патологий из-за сложности проведения пальпационного обследования, рассказала Тамаева.

Ранее популярная российская певица Анна Семенович ответила на вопрос о размере груди фотографией в купальнике.