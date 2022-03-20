Россиян предупредили об опасности оплат через VPN

Непроверенный сервис VPN может собирать платежные данные пользователей. Об этом сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security.

Если в адресной строке сайте значится https — значит ресурс проверенный и через него можно проводить оплату, если же присутствует только аббревиатура http, значит сайт через VPN может собирать данные о пользователе.

«Это могут быть логины, пароли, реквизиты банковских карт. Если при оплате на таком сайте (http) у пользователя будет включен недоверенный VPN, нужно помнить, что трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные серверы, в результате чего платежные данные могут быть получены провайдером VPN. Когда сайт использует https, такой возможности, как правило, нет», — объяснили в компании.

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова сообщила, что в первую очередь не стоит доверять бесплатным VPN-сервисам, так как они получают монетизацию за счет сбора информации о пользователе и перепродаже ее третьим лицам за вознаграждение.

При этом платные VPN с политикой конфиденциальности работают лучше, но и они могут подвергнуться кибератакам, говорится в сообщении.

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