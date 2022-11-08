Соведущий Малышевой предупредил об опасности спреев от насморка

Об опасности спреев от насморка предупредил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, доктор медицинских наук, соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус. Капли в нос, по его словам, пересушивают слизистую и приводят к развитию постоянного отека.

«Людей, которые часто используют сосудосуживающие препараты, можно в какой-то степени приравнять к наркоманам. Они уже не могут обходиться без таких лекарств, не могут дышать без них, постоянно пшикают спреем в нос, но отек возвращается», — объяснил доктор. Зависимость, по словам врача, может появиться уже на пятый день использования капель.

Ранее Продеус напомнил о важности вакцинации от гриппа. «В этом году он может быть злее, неприятнее. Есть большое количество штаммов гриппа, которые неприятно протекают», — заявил врач.