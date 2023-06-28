Cоведущий Малышевой перечислил опасные детские болезни на отдыхе

Опасные детские болезни на отдыхе назвал «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области, соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус. Он предупредил, что на отдыхе ребенок может заразиться кишечными токсикоинфекциями и лихорадкой Денге.

Кишечной палочкой и сальмонеллой, как правило, дети заражаются в летних лагерях из-за проблем с гигиеной и недостаточным контролем Роспотребнадзора, отметил доктор. Чаще всего отравления происходят, если не мыть фрукты, овощи, зелень и руки, предупредил врач.

Есть детские болезни, которые можно предотвратить с помощью вакцинации. Это ротавирус и лихорадка Денге. Лихорадка появляется у пациентов после отдыха в других странах, особенно тяжело ее переносят дети младшего возраста.

«Вакцину такого рода надо ввести хотя бы за месяц, потому что первичный иммунный ответ формируется организмом за 21 день. А оптимально делать прививку хотя бы за два-три месяца», — посоветовал Продеус.

Ранее Продеус заявил о необходимости ревакцинации от кори во взрослом возрасте. Он призвал россиян повторить прививку до 35 и после 55 лет.