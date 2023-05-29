Диетолог перечислила опасные для беременных женщин продукты

Опасные для беременных женщин продукты назвала в своем Telegram-канале диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. Она посоветовала не употреблять сырую и полусырую пищу, а также некоторые виды рыбы.

Под запрет для беременных попадают не до конца приготовленные яйца, мясо, морепродукты и рыба. К примеру, к таким блюдам относятся яйца-пашот, карпаччо, тартар и сашими. Кроме того, при беременности не рекомендуется пить непастеризованное молоко, есть немытые овощи и фрукты, а также сырые пророщенные семена люцерны, маша и клевера.

Женщинам, ждущим ребенка, вредно есть рыбу с высоким содержанием ртути, отметила врач. Это тунец, королевская макрель, марлин, акула и рыба-меч. В некоторых случаях употребление хамона, непастеризованных молочных продуктов, мягких сыров и сыров с плесенью может спровоцировать у беременной инфекционное заболевание листериоз.

Ранее Комиссарова перечислила пять правил питания при изжоге. Прежде всего, эксперт порекомендовала есть часто и небольшими порциями.