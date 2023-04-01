Мясников назвал опасные для людей кошачьи заболевания

Опасные для людей кошачьи заболевания в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал доктор и телеведущий Александр Мясников. По его словам, от животного можно заразиться такими болезнями, как бартонеллез и токсоплазмоз.

Так, бартонеллез может передаться человеку через укус или царапины, в основном от котят, вызывая повышение температуры, озноб и увеличение лимфоузлов. Болезнь проходит сама по себе за три-четыре дня, предупредил Мясников.

Врач отметил, что животное также может быть распространителем токсоплазмы — внутриклеточного паразита. Чтобы избежать развития этого заболевания как у животного, так и у человека, необходимо менять лоток кошке каждый день, подчеркнул специалист.

Шерсть животного и частички его эпителия могут быть аллергеном для многих людей. Специалист отметил, что аллергеном могут стать не только длинношерстные кошки, но и сфинксы. Чтобы избежать развития повышенной чувствительности к аллергенам, Мясников рекомендует с самого детства приучать ребенка контактировать с кошками и собаками.

Ранее были названы основные способы борьбы с весенней аллергией.