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06:31, 23 января 2023
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Врач перечислила опасные домашние оздоровительные процедуры

Врач перечислила опасные домашние оздоровительные процедуры
Фото: Katherine Hanlon / Unsplash

Оздоровительные процедуры, которые опасно проводить дома самостоятельно, перечислила «Мосленте» кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. По ее словам, это популярные в последние годы иглоукалывание, лечебное промывание носа, разжижение крови или ускорение желчеоттока.

Указанные практики пришли из восточной медицины. Юзуп подчеркнула, что выступает за применение новых методик, но исключительно под присмотром врачей. «Это всегда интересный опыт, возможности. Доказательная медицина вкупе с альтернативной медициной — эффективное предотвращение и лечение заболеваний. Но гораздо безопаснее будет, если за такими процедурами станут наблюдать квалифицированные специалисты», — пояснила она.

Ранее об опасности самолечения антибиотиками предупредил врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, это может усугубить течение болезни и привести к осложнениям.

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