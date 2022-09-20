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19:55, 20 сентября 2022
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Раскрыты опасные последствия дефицита важного витамина во время беременности

Раскрыты опасные последствия дефицита важного витамина во время беременности
Фото: Unsplash

Опасные последствия дефицита важного витамина во время беременности раскрыла «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Речь идет о фолиевой кислоте (витамин В9), не вырабатываемой организмом.

«Фолиевая кислота — водорастворимый витамин, она не может накапливаться в организме и откладываться "про запас", поэтому необходимо следить за тем, чтобы в рационе ее было достаточно. Особенно важно это делать в период беременности, так как дефицит фолиевой кислоты может спровоцировать врожденные пороки развития плода — дефекты нервной трубки», — предупредила медик.

Кроме того, недостаток В9 может привести к анемии, желудочно-кишечным проблемам, долгому заживлению ран и развитию проблем с сердцем.

Малиновская сообщила, что физиологическая потребность в фолиевой кислоте для взрослых — 400 микрограммов ежедневно, а для беременных эта норма увеличена до 600 микрограммов. Витамин в большом количестве содержится в листовых овощах — шпинате, кейле, а также в брокколи, цитрусовых, авокадо, яйцах и говяжьей печени.

Ранее врач раскрыла влияние дефицита витаминов на сон. По словам врача-невролога Татьяны Стецкой, ухудшение сна вызывает недостаток железа и витаминов D, В12.

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