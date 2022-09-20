Раскрыты опасные последствия дефицита важного витамина во время беременности

Опасные последствия дефицита важного витамина во время беременности раскрыла «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Речь идет о фолиевой кислоте (витамин В9), не вырабатываемой организмом.

«Фолиевая кислота — водорастворимый витамин, она не может накапливаться в организме и откладываться "про запас", поэтому необходимо следить за тем, чтобы в рационе ее было достаточно. Особенно важно это делать в период беременности, так как дефицит фолиевой кислоты может спровоцировать врожденные пороки развития плода — дефекты нервной трубки», — предупредила медик.

Кроме того, недостаток В9 может привести к анемии, желудочно-кишечным проблемам, долгому заживлению ран и развитию проблем с сердцем.

Малиновская сообщила, что физиологическая потребность в фолиевой кислоте для взрослых — 400 микрограммов ежедневно, а для беременных эта норма увеличена до 600 микрограммов. Витамин в большом количестве содержится в листовых овощах — шпинате, кейле, а также в брокколи, цитрусовых, авокадо, яйцах и говяжьей печени.

Ранее врач раскрыла влияние дефицита витаминов на сон. По словам врача-невролога Татьяны Стецкой, ухудшение сна вызывает недостаток железа и витаминов D, В12.