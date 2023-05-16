Доктор Павлова назвала самый опасный вид витаминов

Самый опасный вид витаминов назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, это жирорастворимые витамины.

По словам специалиста, к жирорастворимым относятся витамины D, Е, А и К. Если их употреблять в избытке, то они отложатся в жировой ткани и нанесут вред организму. Кроме того, при большом употреблении витамина А кожа может приобрести оранжевый оттенок. Передозировка витамина К может стать причиной проблем с печенью и мозгом, распаду красных кровяных телец и повышенному потоотделению.

Опасен для организма и переизбыток витамина группы В6, который может привести к нарушению нервной системы. Злоупотребление витамином В12 повышает риск возникновения тромбозов, сердечной недостаточности и отека легких, предупредила эндокринолог.

При этом наиболее безопасными для человека являются водорастворимые витамины, их излишки быстро выводятся из организма. Однако и здесь есть свою нюансы. Так, например, при передозировке витамина С возможно появление камней в почках, заключила врач.

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