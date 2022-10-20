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22:33, 20 октября 2022
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Ведущий «Модного приговора» назвал опошляющие образ вещи

Ведущий «Модного приговора» назвал опошляющие образ вещи
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Вещи, способные сделать образ пошлым, назвал историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев. Его цитирует издание Grazia.

Женщинам с выдающимися формами следует опасаться обтягивающих элементов одежды, предупредил эксперт. «Обтягивающие вещи при роскошной фигуре делают женщину пошлой, а пошлость — это враг элегантности», — объяснил Васильев. Он посоветовал отдать предпочтение более свободному крою.

Ранее Васильев раскрыл пять способов выглядеть стройнее. Он порекомендовал подчеркивать свои «козыри» — будь то тонкая талия, изящные запястья или красивая грудь — с помощью нарядов.

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