Определены антитренды в маникюре

Антитренды в маникюре в 2023 году определила в беседе с «Мослентой» предприниматель, основательница и владелица сети мастерских красоты, блогер, автор обучающих курсов Валерия Володина. Она рассказала, что из моды вышел дизайн с рисунками и цветами.

«Маникюр с крупными рисунками выглядит слишком броско и в то же время сильно упрощает образ. Откажитесь от этого дизайна, в 2023 году он окончательно сдаст свои позиции. Самый худший вариант — нанести такую роспись на каждый ноготь. Hо даже если вы сделали всего один цветок, это не спасет ситуацию. Подобный принт так же, как и объемные цветочные украшения, в этом сезоне — табу», — сказала эксперт.

Также потеряли свою актуальность надписи на ногтях. По словам собеседницы «Мосленты», таким дизайном больше увлекаются подростки. Если есть желание соответствовать молодежи, Володина рекомендовала все же ограничиться одним словом или несколькими буквами.

Кроме того, в 2023 году старомодным можно назвать яркое золотистое покрытие на ногтях. «Если очень хочется блистать, используйте отдельные золотистые элементы для украшения одного или двух ногтей», — посоветовала специалист. При этом Володина отметила, что стильно смотрится поталь (имитация сусального золота), которую можно кусочками размещать под полупрозрачным покрытием.

Актуальным сейчас собеседница «Мосленты» назвала «маникюр жены миллионера»: это когда ногтевые пластины покрываются лишь прозрачной или полупрозрачной базой либо лаком натурального оттенка. Кроме того, много лет не выходит из моды французский маникюр. А на пике популярности сегодня во френче, не белые, а яркие цветные «улыбки»: синие, ягодные, красные, металлик.

Также востребован кричаще длинный маникюр. Володина рассказала, что девушки иногда наращивают ногти только на одной руке. Но, по ее мнению, подобный дизайн должен быть дополнен соответствующим макияжем и одеждой, чтобы восприниматься органично.

Ранее был развеян главный миф о мужском маникюре. Собеседница «Мосленты» отметила, что не обязательно делать какой-то экстравагантный дизайн. Достаточно, чтобы руки у мужчин просто были ухоженными — без заусенцев и грязи под ногтями.