Определены самые популярные у москвичей породы кошек

Британская короткошерстная порода кошек стала самой популярной у москвичей, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Об этом свидетельствуют данные базы ветеринарной автоматизированной системы (ВетАС), в которой зарегистрированы более 518 тысяч кошек.

На втором месте в рейтинге расположилась шотландская вислоухая кошка. Кроме того, москвичи предпочитают мейн-кунов, абиссинских, бенгальских и кошек сибирской породы.

Отмечается, что на портале mos.ru в июле заработал сервис для владельцев домашних животных «Мой питомец», где можно получить доступ к амбулаторной карте домашнего животного. Там же москвичи найдут информацию о ветеринарных услугах и полезные статьи.

Ранее была раскрыта причина высокой стоимости одной породы собак.