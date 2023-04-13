Доктор Павлова назвала оптимальные дозы продуктов

Оптимальные дозы продуктов назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Она заявила о необходимости уменьшить потребление любого мяса в отварном, тушеном или запеченном виде до 200 граммов за раз.

Доктор заявила, что есть свинину, говядину и баранину желательно не более одного-двух раз в неделю. Мясо птицы можно употреблять до двух-четырех раз в неделю, яйца, приготовленные на пару — от двух до пяти штук в неделю.

Творог и несладкие йогурты рекомендованы от 50 до 150 граммов в сутки, продолжила специалист. Свежую, охлажденную, слабосоленую, запеченную, вареную или приготовленную на пару рыбу можно есть по 100-200 граммов четыре-шесть раз в неделю, продолжила Павлова.

Овощи желательно есть три раза в день, не менее 400 граммов в сутки, фрукты — по одному из видов в день, например, одно яблоко, грушу или банан. Ягод за день можно съесть столько, сколько помещается в один стакан, отметила эндокринолог.

Врач подчеркнула, что данные рекомендации не касаются людей, которым назначена специальная диета по состоянию здоровья, у кого есть непереносимость какого-либо из продуктов или религиозные предписания.

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