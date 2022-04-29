Психолог назвала оптимальный возраст ребенка для поездки в лагерь

Психолог, тележурналист, ведущая телеканала «Доктор» Елена Толстая назвала оптимальный возраст ребенка для поездки в лагерь в разговоре с «Мослентой». Эксперт отметила, что большинство учреждений, организующих досуг на летних каникулах, принимает детей с семи лет, однако родителям не стоит спешить.

«Еще лет 15 назад семь лет было действительно хорошим возрастом для подобной поездки. Однако по международным стандартам даже пубертатный период у детей продлен до 21 года. В связи с тем, что у современных родителей очень сильно повышен уровень контроля, семилетний ребенок к поездке в лагерь совершенно не готов», — пояснила Толстая.

Эксперт отметила, что первоклассники, как правило, не могут определить, какую еду им стоит или не стоит есть, не умеют стирать вещи и не способны разрешить конфликтные ситуации. С семи до девяти лет психологи советуют родителям адаптировать ребенка к лагерю, добавила Толстая. «А девять-десять лет — это идеальный возраст, чтобы подготовленный ребенок поехал в лагерь в первый раз», — заключила психолог.

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