Опубликована карта с местами охоты догхантеров в Москве и Подмосковье

Telegram-канал «Shot Проверка» опубликовал карту мест охоты догхантеров на домашних животных в Москве и Подмосковье.

На карте отмечены районы, где жители находили отраву. В Балашихе на улице Ситникова были обнаружены подозрительные куски курицы — нескольким питомцам после прогулки понадобилась помощь ветеринара.

В районе Митино, по словам зоозащитников, отрава могла убить кошек и ежей в местном парке. Подозрительные вещества находили на Митинской улице, улице Барышиха и в Ангеловом переулке.

Об аналогичных случаях сообщают в пригороде Подольска. В СНТ «Логос» и в Шепчинках уже нашли мертвых кошек, собак и кротов. По словам местных, злоумышленники бросают таблетки за заборы и на дороги. У пострадавших животных схожие симптомы: рвота, слюнотечение, вялость и судороги.

Ранее в июле сообщалось, что лиса устроила нору под верандой детского сада в Балашихе и родила там потомство. Вскоре подросшие лисята начали выходить наружу. Это вызвало обеспокоенность сотрудников детского сада — они переживали за безопасность воспитанников.