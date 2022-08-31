Подмосковные врачи обнаружили у пенсионерки двухкилограммовую опухоль

Подмосковные врачи обнаружили у 72-летней пенсионерки двухкилограммовую опухоль, сообщает пресс-служба областного Минздрава. Гигантскую кисту яичника размером 30х40 сантиметров выявили у женщины во время диспансеризации.

«Опухоль оказалась пограничная, и мы успели ее удалить, пока она еще была доброкачественной. Это подтвердили как все дооперационные обследования, в том числе онкомаркеры и консультация онколога, так и результаты гистологии. Сама операция длилась чуть более одного часа», — цитирует пресс-служба заведующую гинекологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Елену Габасову. Пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

Минздрав напоминает, что опухоль яичника, как и другие гинекологические проблемы, могут возникнуть практически в любом возрасте, и не всегда их можно самостоятельно ощутить. Специалисты отмечают, что заболевания, выявленные на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению.

Ранее россиянке удалили достигшую размеров беременности опухоль. 50-летняя женщина поступила в Ногинскую больницу с маточным кровотечением.