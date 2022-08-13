О догоняющем Россию американском опыте в разговоре с «Мослентой» рассказал независимый востоковед, философ, исследователь и самый известный даос в России Бронислав Виногродский.

По его словам, сегодняшнее поколение как столичных жителей, так и россиян в целом сильно отличается от предыдущего. Современным жителям мегаполиса доступно больше информации, а это неизбежно приводит к попыткам экспериментировать со своим сознанием.

«Им давно известно про то же НЛП, Кастанеду и всех остальных. Эти люди не боятся в какой-то момент осознать, что надо срочно метнуться в Перу и на себе испытать, что такое аяуаска (галлюциногенный напиток, запрещен в России — «Мослента»). И едут», — говорит Виногродский. При этом востоковед подчеркивает, что подобные эксперименты совершаются не ради пиара, а исключительно из интереса к новым состояниям.

На его взгляд, ситуация, складывающаяся сейчас в российском обществе, отдаленно напоминает процессы, происходившие в США в 60-х и 70-х годах прошлого века. В то время среди американцев был популярен препарат под названием ЛСД (является наркотическим средствам и запрещен на территории России — «Мослента»). «Вся Америка на нем сидела, — подчеркнул Виногродский. — Но потом они врубились, что пора что-то менять. И это закончилось».

При этом исследователь уверен: сейчас российское общество постепенно начинает отказываться от западного опыта, возвращаясь к осмыслению собственного. «Раньше мы все будто бы под анестезией были, а впрыскивал ее нам западный бизнес, менял людям сознание по всему миру. А тут, кажется, начало попускать. Стало доходить, что сам климат у нас иной. Тут раньше вообще по-другому и ели, и пили, и друг друга любили, и детей рожали», — заявил Виногродский.

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