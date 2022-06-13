Известный дизайнер нашел оригинал логотипа нового «Макдоналдса»

Дизайнер, художник-график, аниматор Илья Гиммельфарб нашел оригинал логотипа нового «Макдоналдса», который открылся под брендом «Вкусно — и точка». Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Представитель российской сети в интервью Forbes рассказал, что на товарном знаке изображены картошка фри и бургер, очертаниями напоминающие букву «М». Такой логотип был разработан вместо «золотых арок» ушедшего из России «Макдоналдса».

«Логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости», — рассказал собеседник в интервью. Он также анонсировал запуск рекламной кампании, в которой будет использоваться новый логотип.

При этом Гиммельфарб на своей странице отметил, что новый дизайн практически полностью повторяет логотип португальской компании Matos mix, производящей корма для животных.

Ранее телеведущая Ксения Собчак назвала чудовищным новый логотип «Макдоналдса».