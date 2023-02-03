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04:20, 03 февраля 2023
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Оригинальное поздравление москвичом девушки попало на видео

Оригинальное поздравление москвичом девушки попало на видео
Кадр: Оксана Сизова / страница «Подслушано Строгино» во «ВКонтакте»

На видео попало оригинальное поздравление москвичом девушки, организованное у продуктового магазина в районе Строгино. Ролик, опубликованный в группе «Подслушано Строгино» во «ВКонтакте», восхитил пользователей сети.

«Молодцы, круто! Запомнится поздравление на всю жизнь девушке», «Здорово! Такое поздравление запомнится надолго», «Как мило», — прокомментировали юзеры.

На кадрах девушка с большим букетом красных роз танцует с человеком, одетым в ростовой костюм большого белого медведя. В это время из установленных рядом колонок играет музыка и раздается поздравительная песня.

Однако среди подписчиков группы нашлись и те, кто не оценил креативности мужчины. «Колхозный движ», «Кринж какой-то», «Сразу видно, "москвичи" гуляют», — написали они.

Ранее трогательное поздравление соседей с наступающим Новым годом, оставленное россиянкой в подъезде своего дома, восхитило россиян.

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