Оригинальное предложение руки и сердца в московском метро попало на видео
Молодой человек сделал предложение своей девушке на станции московского метро.
Молодой человек оригинальным способом сделал предложение руки и сердца своей девушке на станции московского метро. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
«С таким курсом доллара, москвичи могут позволить себе только такую свадьбу», — подписали ролик администраторы канала.
Молодой человек организовал для своей возлюбленной романтический стол прямо посреди станции. На нем бутылка шампанского, цветок и фрукты. На кадры попал момент самого предложения, на которое девушка согласилась, приняв кольцо.
«Очень мило и романтично», «Он показушник», «Медовый месяц — путешествие вокруг МЦД», «С милым рай и в метро», «Много не пейте! Туалет в метро стоит 69 рублей», «главное, чтоб брачная ночь не в депо», — прокомментировали юзеры.
Ранее была раскрыта сумма трат россиян на церемонию предложения руки и сердца.