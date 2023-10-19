Оригинальное предложение руки и сердца в московском метро попало на видео

«С таким курсом доллара, москвичи могут позволить себе только такую свадьбу», — подписали ролик администраторы канала.

Молодой человек организовал для своей возлюбленной романтический стол прямо посреди станции. На нем бутылка шампанского, цветок и фрукты. На кадры попал момент самого предложения, на которое девушка согласилась, приняв кольцо.

«Очень мило и романтично», «Он показушник», «Медовый месяц — путешествие вокруг МЦД», «С милым рай и в метро», «Много не пейте! Туалет в метро стоит 69 рублей», «главное, чтоб брачная ночь не в депо», — прокомментировали юзеры.

Ранее была раскрыта сумма трат россиян на церемонию предложения руки и сердца.