Ольга Орлова высказалась о «наращивании отвисшей груди»

О «наращивании отвисшей груди» высказалась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица и телеведущая Ольга Орлова.

«Вы хотели бы нарастить грудь? А то она у вас отвисшая», — обратился к знаменитости один из ее подписчиков. «Нарастить я хочу только иммунитет, чтобы спокойно отвечать на такие вопросы», — иронично отреагировала Орлова.

Другой фолловер обратил внимание на покраснения в зоне декольте телеведущей и поинтересовался, нет ли у нее аллергии на солнце. Артистка подтвердила его догадку. «В этот раз солнце агрессивное, а я ничего не взяла с собой от аллергии. Так что пока мучаюсь», — пояснила она.

Ранее стало известно, что Орлова улетела в романтическое путешествие с мужем на Мальдивы, оставив трехмесячную дочь Анну в Москве.