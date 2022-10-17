Орлова ответила упрекнувшим ее в отказе от самостоятельного воспитания детей

Упрекнувшим ее в отказе от самостоятельного воспитания детей ответила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная певица и телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Она заявила, что некоторые подписчики неправильно поняли, с какой целью она планирует нанять няню.

«Если вы считаете, что придет чужая тетя и полностью меня освободит, вы ошибаетесь. Безусловно, маленький ребенок всегда занимает наибольшую часть времени мамы. Но человек в помощь необходим, чтобы была возможность заниматься еще и собой, мужем, домом и так далее», — объяснила Орлова.

Она добавила, что с той же целью люди нанимает домработниц, водителей, садовников и прочий персонал, а не занимаются всем самостоятельно.

Ранее Орлова высказалась о суррогатном материнстве. «В моем случае рассматривать этот вариант не потребовалось. Но если бы была необходимость, то да!» — заявила она.