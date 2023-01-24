45-летняя беременная Орлова высказалась о разнице в возрасте матери и ребенка

О разнице в возрасте матери и ребенка высказалась в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 45-летняя беременная певица и телеведущая Ольга Орлова. Один из подписчиков поинтересовался, не смущает ли артистку, что ей будет под 70 лет, когда ребенку исполнится 20.

«Меня гораздо больше смущало бы не родить ребенка при такой огромной любви и огромном желании. Моей маме 75, она шикарно выглядит и хорошо себя чувствует. Мне 45, и я тоже не жалуюсь», — заявила Орлова.

Она подчеркнула, что начала зарабатывать хорошие деньги с 18 лет и заработала столько, что ее дети не останутся с голой попой, даже если ее не станет. Но до этого момента они будут зарабатывать на свою жизнь исключительно сами.

«У меня есть подруги, которые остались без родителей в 18 лет. И стали потрясающими людьми! Тут на все воля божья», — добавила знаменитость.

Ранее Орлова высказала свое отношение к домашним родам. Певица объяснила, почему хочет рожать в больнице.