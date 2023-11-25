46-летняя Ольга Орлова задумалась о третьем ребенке

В желании родить третьего ребенка призналась в личном Telegram-аккаунте 46-летняя телеведущая Ольга Орлова.

«Вот смотрю сейчас на нее (девятимесячную дочь Анну — прим. «Мосленты») и думаю, может, еще за одним ребеночком сходить?! Меня все чаще такая мысль посещает», — отметила знаменитость.

Далее Орлова поинтересовалась мнением подписчиков. «Конечно! Умница, красавица, обеспеченна», «Если позволяет здоровье, то почему бы и нет», «Пока есть возможность, обязательно», «Если есть здоровье, желание и силы, то конечно же! У вас красивые дети», «Непременно», — написали они.

Телеведущая родила дочь 6 февраля этого года. У нее есть ребенок от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым — 22-летний сын Артем.

Ранее Орлова показала фигуру в обтягивающем платье с разрезами.