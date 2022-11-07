Орлова ответила хейтерам на критику внешности

На критику внешности ответила хейтерам в истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

«Некоторые люди всем заглядывают в рот. Видимо, считают себя оральными экспертами. Я с таким ртом родилась. Я смирилась, и людям рано или поздно придется смириться», — написала Орлова в ответ на вопрос одной из подписчиц о критике из-за размера рта.

Телеведущая отметила, что у многих «критиков» претензии к ее рту, но она уже привыкла к их недовольствам. «До сих пор не понимаю, почему ваш рот так не угодил всем. Надо другой пришить что ли?», «Все у вас нормально. Что за люди? Лишь бы докопаться», «Вы прекрасны», «Вообще не понимаю этих хейтеров, все как у всех», — поддержали звезду подписчики.

Ранее Ивлеева объяснила перемены во внешности. Знаменитость ответила, что она загорела, из-за чего появились веснушки, похудела на пять килограммов, перестала пользоваться косметикой и отрастила волосы.