Беременная Ольга Орлова улетела из России

Беременная ведущая «Дома-2», экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова улетела из России. Об этом она сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Спортивная фигурка», — подписала Орлова свое фото в обтягивающем платье, сделанное на улице в Милане. В комментариях одна из подписчиц рассказала, что видела ее во время прогулки по итальянскому городу. «Оля, в жизни вы намного моложе и красивее», — подчеркнула она.