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17:30, 20 октября 2022
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Беременная Ольга Орлова улетела из России

Беременная Ольга Орлова улетела из России
Фото: @olgaorlova1311

Беременная ведущая «Дома-2», экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова улетела из России. Об этом она сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Спортивная фигурка», — подписала Орлова свое фото в обтягивающем платье, сделанное на улице в Милане. В комментариях одна из подписчиц рассказала, что видела ее во время прогулки по итальянскому городу. «Оля, в жизни вы намного моложе и красивее», — подчеркнула она.

В сторис Орлова показала номер в отеле, где будет жить в ближайшее время. Позднее она сообщила, что отправилась к морю. «Для бешеной собаки сто верст не крюк», — иронично заметила певица.

Ранее ведущая «Дома-2» назвала подходящий возраст для разговоров с ребенком об «этом». Она призналась, что не стала бы говорить семилетнему, что детей приносит аист или их находят в капусте.

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