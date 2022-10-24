Осенний наряд Собчак оценили пользователи сети

Фотографию в осеннем образе выложила телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Наряд журналистки оценили пользователи сети.

На снимке Собчак позирует в бежевом пальто, черном платье длины миди и белых сапогах. «Люблю московскую осень», — подписала кадр звезда.

Подписчики оставили под постом восторженные комментарии. «Скромный безупречный образ. Любуюсь», «Очень красиво вышло», «Хорошо выглядите», — написали комментаторы. Некоторые раскритиковали образ звезды и отметили, что пальто без запаха напоминает халат.

Многих фолловеров заинтересовало местонахождение телеведущей. «Собчак в Москве? Писали, что улетели с мужем в Израиль», — поинтересовались в комментариях.

Ранее журналистка ответила на слухи о переезде и сообщила, что вернулась в Россию из командировки в Тель-Авив. «Очередная "эмиграция" оказалась короткой», — пошутила Собчак.