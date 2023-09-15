08:16, 15 сентября 2023
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Историк моды Александр Васильев составил топ осенних трендов верхней одежды
Историк моды Александр Васильев рекомендовал носить «косухи» и парки осенью.
Фото: Kim Thien Pham / Unsplash
Топ осенних трендов верхней одежды составил в личном Telegram-канале историк моды Александр Васильев.
В начале осени фешен-эксперт рекомендовал носить «косухи», тренчи и стеганные куртки, в более холодный период выбирать пальто длиной ниже колена и парки.
По словам Васильева, сейчас в тренде, как оверсайз, так и женственность, поэтому можно найти любую позицию, подходящую для себя.
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