Диетолог Гинзбург перечислил самые популярные ошибки худеющих

Самые популярные ошибки худеющих перечислил в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«По статистике, из ста человек, взявшихся за это дело, похудеть устраивающим их образом удастся только пяти. Пяти! То есть девяносто пять из ста либо не похудеют вовсе, либо намучаются гораздо больше, чем сбросят, либо, что самое противное, едва взявшись, сорвутся, и наберут еще больше, чем было. Все дело в ошибках, которые мы совершаем и которые необходимо выявить и исправить», — заявил эксперт.

Первой ошибкой многих худеющих, по словам Гинзбурга, является то, что они все свои усилия пытаются свести только к соблюдению диеты. «Поверьте, диета — не главное в похудении. Главное в похудении — это каким-то образом простимулировать свой организм побольше тратить накопленные ранее запасы на энергетические нужды. И в этом плане диеты гораздо чаще подавляют расход энергии, чем его стимулируют», — объяснил врач. Особенно грешат в этом плане диеты жесткие, построенные по принципу максимальной мучительности, отметил он.

Для повышения расхода энергии гораздо лучше работают полноценный сон, прогулки и тонизирующие упражнения — не утомительные, а именно тонизирующие, подчеркнул диетолог.

Построение диеты «по принципу максимальной мучительности» — вторая ошибка, которую привел Гинзбург. «Мы почему-то думаем, что чем жестче мы за себя возьмемся, тем большего результата достигнем. Иногда это срабатывает, но не чаще, чем в одном-двух случаях из ста. Гораздо чаще жесткая диета просто подавляет расход энергии. Вы потребляли 2000 килокалорий и тратили столько же, и не худели. Теперь вы потребляете 1000 и тратите 1000, и снова не худеете. Но теперь еще и страдаете. Причем не только нравственно», — рассказал он. От такого недоедания могут угнетаться кроветворение и иммунитет, заявил он.

Третья ошибка — выбор диеты, которая никак не способствует восстановлению обмена веществ и метаболической пластичности. «До ожирения себя лучше не доводить, потому что это воспаление, пусть даже и не заметное само по себе, притащит за собой и сахарный диабет, и гипертонию, и даже рак. Ну или как минимум нарушит тканевый обмен, сделает процесс извлечения энергии из запасов более затруднительным, а процесс их накопления более легким», — отметил Гинзбург. Если этого не учитывать и не пытаться исправить, мучения гарантированы, как гарантирован и бурный набор веса сразу после того, как намучившийся и настрадавшийся человек сорвется и возвратится к своему исходному питанию, предупредил он.

«Для похудения нам нужна не столько диета с ограничением калорийности, сколько диета, направленная на восстановление тканевого обмена. Как это? Здесь есть целый ряд правил. Например, замена подсолнечного масла оливковым, включение в питание продуктов, улучшающих состав кишечной микрофлоры, увеличение доли ягод, овощей, орехов и пряностей, увеличение доли жирной морской рыбы, грубого хлеба, круп типа овсянки и многое другое», — поделился диетолог.

Ранее Гинзбург раскрыл одну из причин раннего старения. Речь о конечных продуктах гликирования (КПГ).